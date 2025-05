UZEDY® poursuit sa forte dynamique en 2025 ; demande de mise sur le marché américain de l’olanzapine LAI confirmée pour le second semestre 2025

Le partenaire de Medincell, Teva Pharmaceuticals, a communiqué aujourd’hui les informations suivantes :



A propos d’UZEDY®

• Injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle de rispéridone pour le traitement de la schizophrénie

• Commercialisation aux Etats-Unis depuis mai 2023

• Ventes 2024 : 117 millions de dollars



• Ventes T1 2025 : 39 millions de dollars, x2,6 par rapport au T1 2024

• Croissance continue des prescriptions, x2,8 par rapport au T1 2024



Medincell perçoit le versement de royalties « mid- to high-single digit » sur les ventes nettes et est éligible à 105 millions de dollars de milestones commerciaux.





A propos de l’Olanzapine LAI (TEV-749 / mdc-TJK)



• Injection sous-cutanée mensuelle d’olanzapine, l’antipsychotique le plus prescrit aux Etats-Unis pour le traitement de la schizophrénie

• Essai pivot de phase 3 complété en janvier 2025 avec des résultats d’efficacité de phase 3 positifs et sans PDSS



• Préparation de la demande de mise sur marché et du lancement :

- Réunion pré-NDA avec la FDA le 9 avril 2025

- Présentation des résultats d’efficacité au Psych Congress Elevate, 28-31 mai 2025, Las Vegas

- Dépôt de la demande de mise sur le marché américain prévue au second semestre 2025



