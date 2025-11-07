Uzbekistan Airways commande 8 Dreamliners auprès de Boeing
Boeing annonce la finalisation d'une commande ferme de huit avions 787-9 Dreamliner par Uzbekistan Airways, portant à 22 le total des appareils de ce type commandés par la compagnie nationale ouzbèke.
Ces apareils long-courriers soutiendront l'expansion du réseau international du transporteur, conformément à sa stratégie de croissance.
La signature a eu lieu à Washington lors du sommet C5+1, en présence du secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, et du ministre ouzbek de l'Investissement, de l'Industrie et du Commerce, Laziz Kudratov.
Cette nouvelle commande renforce la position du 787-9 comme pilier des flottes long-courriers modernisées en Asie centrale.
