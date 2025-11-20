*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* SOITEC SOIT.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires au troisième trimestre était attendu en croissance organique séquentielle de 5 à 9% ("mid-to-high single-digit"), le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs faisant état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au deuxième trimestre.
* ELIOR ELIOR.PA a dit mercredi s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026 comprise entre +3% et +4%.
* BIC BICP.PA a annoncé mercredi la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026.
* EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi soir le succès de l'offre publique d'échange volontaire visant à acquérir ATHEX, l'opérateur de la Bourse d'Athènes.
* VALEO VLOF.PA tient jeudi sa journée investisseurs.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069
(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer