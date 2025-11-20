 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 823,94
+2,65%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 06:41

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOITEC SOIT.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires au troisième trimestre était attendu en croissance organique séquentielle de 5 à 9% ("mid-to-high single-digit"), le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs faisant état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au deuxième trimestre.

* ELIOR ELIOR.PA a dit mercredi s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026 comprise entre +3% et +4%.

* BIC BICP.PA a annoncé mercredi la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026.

* EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi soir le succès de l'offre publique d'échange volontaire visant à acquérir ATHEX, l'opérateur de la Bourse d'Athènes.

* VALEO VLOF.PA tient jeudi sa journée investisseurs.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3WT069

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BIC
47,100 EUR Euronext Paris +0,53%
ELIOR GROUP
2,658 EUR Euronext Paris -0,15%
EURONEXT
126,3000 EUR Euronext Paris -1,02%
SOITEC
34,500 EUR Euronext Paris -0,89%
VALEO
11,9600 EUR Euronext Paris -0,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank