Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SOITEC SOIT.PA a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires au troisième trimestre était attendu en croissance organique séquentielle de 5 à 9% ("mid-to-high single-digit"), le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs faisant état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au deuxième trimestre.

* ELIOR ELIOR.PA a dit mercredi s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025-2026 comprise entre +3% et +4%.

* BIC BICP.PA a annoncé mercredi la nomination de Grégory Lambertie au poste de directeur financier et digital, à partir du 5 janvier 2026.

* EURONEXT ENX.PA a annoncé mercredi soir le succès de l'offre publique d'échange volontaire visant à acquérir ATHEX, l'opérateur de la Bourse d'Athènes.

* VALEO VLOF.PA tient jeudi sa journée investisseurs.

