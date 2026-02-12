Utz connaît sa pire journée de son histoire après que le fabricant de snacks a annoncé une baisse de son bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 février - ** Les actions du fabricant de chips et de bretzels Utz Brands UTZ.N ont chuté jusqu'à 19 % à 9,02 $, soit le niveau le plus bas jamais enregistré
** La société s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté de l'exercice 2026 diminue, principalement en raison de l'augmentation de la dépréciation et de l'amortissement de d'environ 13 millions de dollars
** L'entreprise s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté annuel diminue dans une fourchette de 3 % à 6 %, contre une hausse de 6,5 % signalée en 2025; les analystes s'attendaient à une hausse de 9,5 %, selon les données compilées par LSEG
** Si les pertes se maintiennent, l'action devrait connaître la pire journée de son histoire
** Chiffre d'affaires de 342,2 millions de dollars au 4ème trimestre, contre 343,4 millions de dollars prévus
** Bénéfice trimestriel ajusté de 26 cents par action, en ligne avec les estimations des analystes
** L'action a chuté de près de 34% en 2025
