Utiliser sa nouvelle carte bancaire, immédiatement après sa souscription et avant même de l'avoir reçue, c'est dorénavant possible pour les clients de Boursorama Banque

Les clients de Boursorama Banque peuvent dorénavant enrôler en temps réel leur carte bancaire dans les wallets iOS et Android dès leur souscription.

Dans le contexte actuel, les délais d'expédition des cartes bancaires sont incertains et le plus souvent allongés. Boursorama Banque propose ainsi aux clients qui viennent de souscrire à une nouvelle carte, une solution immédiate pour leur permettre d'effectuer leurs paiements avant même d'avoir reçu la carte bancaire chez eux.

Pour cela, dès la souscription de la carte bancaire, le client reçoit, sur son Espace client de l'application mobile Boursorama Banque, sa carte virtuelle et peut ensuite, en quelques clics, l'enrôler dans un wallet (Apple Pay ou Google Pay) en vue de prochains paiements mobiles chez les commerçants équipés. Ainsi, le client effectue ses achats immédiatement sans limite de montant.

Benoit Grisoni, Directeur général de Boursorama, a déclaré : « Avec l'augmentation du plafond du paiement carte sans contact à 50€, effectif depuis le 27 avril dernier pour les clients de Boursorama Banque, et la carte bancaire virtuelle disponible dès sa souscription, en temps réel et sans limite de montant, Boursorama renforce la simplicité d'accès au paiement mobile et sans contact pour ses clients. »