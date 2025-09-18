 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,26
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA: vif redressement de l'indice Philly Fed en septembre
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 14:38

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie s'est vivement redressée ce mois-ci, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête de la Fed locale, l'indice 'Philly Fed' étant passé de -0,3 en août à +23,2, son plus haut niveau depuis janvier.

Les indicateurs de l'enquête concernant l'activité générale courante, les nouvelles commandes et les livraisons ont tous augmenté, les deux premiers revenant en territoire positif. L'indice de l'emploi est demeuré pratiquement inchangé.

La Fed de Philadelphie ajoute que les deux indices de prix ont ralenti, mais demeurent élevés, et que les indicateurs futurs de l'enquête suggèrent des attentes généralisées pour une croissance au cours des six prochains mois.

Banques centrales
FED
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank