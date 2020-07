Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Une peine de prison de 27 ans réclamée contre un ancien de Google Reuters • 29/07/2020 à 11:56









29 juillet (Reuters) - Les procureurs américains ont réclamé mercredi une peine d'emprisonnement de 27 mois à l'encontre d'Anthony Levandowski, un ancien ingénieur de Google GOOGL.O qui a reconnu en mars avoir dérobé des secrets industriels avant de rejoindre Uber Technologies UBER.N . Ses avocats espéraient seulement 12 mois de détention assortie d'une obligation de travaux d'intérêt général, et une amende de 95.000 dollars (80 .845 euros), selon les documents judiciaires déposés devant la Cour de district des Etats-Unis pour le district nord de Californie. "Il n'est malheureusement pas exagéré d'affirmer qu'une peine de prison aujourd'hui revient à s'exposer à une grave crise sanitaire, voire une condamnation à mort, au regard de l'incapacité actuelle du BoP (Federal Bureau of Prisons, Bureau fédéral des prisons dépendant du Departement américain de la Justice) à contrôler la propagation du coronavirus, écrivent les avocats d'Anthony Levandowski. Le département américain de la Justice a engagé l'an dernier des poursuites pénales contre cet ingénieur, l'accusant d'avoir dérobé des documents confidentiels en décembre 2015 avant de quitter Waymo, la filiale de voitures autonomes d'Alphabet, maison mère de Google, pour fonder une start-up acquise quelques mois plus tard par Uber. Les procureurs demandent aussi à Anthony Levandowski de verser 750.000 dollars à Waymo pour couvrir ses frais de participation à l'enquête. (Sabahatjahan Contractor à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

