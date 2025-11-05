USA-Un avion-cargo d'UPS s'écrase dans le Kentucky avec trois membres d'équipage

UPS UPS.N a déclaré mardi qu'un avion-cargo gros porteur avec trois membres d'équipage à bord s'était écrasé à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, où les autorités locales ont fait état de blessés.

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré dans un communiqué que l'appareil s'était écrasé aux alentours de 17h15 (21h15 GMT) après son décollage de l'aéroport international Mohammed Ali à Louisville à destination d'Honolulu à Hawaï.

Des images diffusées par la chaîne de télévision locale WLKY montrent l'accident se produire, avec l'avion prendre feu en s'écrasant.

UPS a dit ne pas être en mesure de confirmer dans l'immédiat si le crash avait fait des victimes.

C'est à l'aéroport de Louisville que se trouve le Worldport d'UPS, où la firme dirige ses opérations de fret aérien et a installé son principal site mondial de traitement de colis.

L'incident devrait vraisemblablement perturber les livraisons d'UPS et de certains de ses principaux clients, comme Amazon AMZN.O et le service postal américain.

Dépêchée sur les lieux, la police de Louisville a dit avoir été informée de blessés.

