USA-Un avion-cargo d'UPS s'écrase dans le Kentucky avec trois membres d'équipage
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 01:13

UPS UPS.N a déclaré mardi qu'un avion-cargo gros porteur avec trois membres d'équipage à bord s'était écrasé à Louisville, dans l'Etat américain du Kentucky, où les autorités locales ont fait état de blessés.

L'administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré dans un communiqué que l'appareil s'était écrasé aux alentours de 17h15 (21h15 GMT) après son décollage de l'aéroport international Mohammed Ali à Louisville à destination d'Honolulu à Hawaï.

Des images diffusées par la chaîne de télévision locale WLKY montrent l'accident se produire, avec l'avion prendre feu en s'écrasant.

UPS a dit ne pas être en mesure de confirmer dans l'immédiat si le crash avait fait des victimes.

C'est à l'aéroport de Louisville que se trouve le Worldport d'UPS, où la firme dirige ses opérations de fret aérien et a installé son principal site mondial de traitement de colis.

L'incident devrait vraisemblablement perturber les livraisons d'UPS et de certains de ses principaux clients, comme Amazon AMZN.O et le service postal américain.

Dépêchée sur les lieux, la police de Louisville a dit avoir été informée de blessés.

(Gnaneshwar Rajan à Bangalore, David Shepardson à Washington, Dan Catchpole à Seattle, Chris Thomas et Juby Babu à Mexico; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

AMAZON.COM
249,3200 USD NASDAQ -1,84%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
93,270 USD NYSE -0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

