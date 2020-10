Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un accord sur le nouveau plan de relance possible avant l'élection, selon Pelosi Reuters • 23/10/2020 à 18:35









WASHINGTON, 23 octobre (Reuters) - Il est encore possible d'obtenir l'approbation d'un nouveau plan de relance de l'économie américaine avant l'élection présidentielle du 3 novembre, à condition que Donald Trump intervienne auprès des sénateurs républicains toujours réticents, a jugé vendredi la présidente de la Chambre des représentants. "Nous pouvons le faire avant le scrutin si le président le souhaite", a déclaré Nancy Pelosi, dans un entretien accordé à MSNBC. Donald Trump "doit parler aux républicains du Sénat", a-t-elle ajouté. L'élue démocrate doit poursuivre ses discussions avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin sur ce plan qui pourrait atteindre 2.000 milliards de dollars, mais les sénateurs républicains restent réticents à l'égard de ce projet qu'ils jugent trop coûteux. Mitch McConnell, président du groupe républicain à la chambre haute, refuse qu'il soit examiné avant l'élection. Selon Larry Kudlow, conseiller économique de la Maison Blanche, il reste "encore des divergences politiques importantes" entre les démocrates et le gouvernement, bien que certaines aient été comblées. (Susan Cornwell et Susan Heavey, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

