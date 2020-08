Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump surpris que Biden ait choisi l'"irrespectueuse" Harris Reuters • 12/08/2020 à 00:35









WASHINGTON, 12 août (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi qu'il était surpris que le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine de novembre, Joe Biden, ait choisi la sénatrice Kamala Harris comme colistière parce que celle-ci s'était montrée selon lui irrespectueuse envers Biden lors des primaires démocrates. "L'une des raisons pour lesquelles cela m'a surpris, c'est parce qu'elle a probablement été plus vicieuse envers Biden que ne l'a été 'Pocahontas' (le surnom que Trump donne à la sénatrice Elizabeth Warren, NDLR)", a dit devant les journalistes l'actuel locataire républicain de la Maison blanche. "C'est compliqué de choisir quelqu'un de si irrespectueux", a-t-il ajouté. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.