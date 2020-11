Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump promet de continuer à se battre en justice Reuters • 06/11/2020 à 21:13









(Actualisé avec collecte du Comité national républicain) WASHINGTON, 6 novembre (Reuters) - Donald Trump a promis vendredi de poursuivre son combat juridique contre les résultats selon lui frauduleux de l'élection présidentielle, alors que son adversaire démocrate Joe Biden semble en bonne voie pour l'emporter et devait s'adresser dans la soirée à la nation. "Nous allons continuer ce processus sur tous les plans permis par la loi pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement. Je ne renoncerai jamais au combat pour vous et pour notre nation", dit le président sortant dans un communiqué. De multiples recours en justice ont déjà été déposés dans plusieurs Etats et le président ne cesse de dénoncer des fraudes sans en apporter la preuve. Selon deux sources proches du projet, le Comité national du Parti républicain a l'intention de lever 60 millions de dollars pour financer les procédures judiciaires de contestation des résultats. (Susan Heavey et Tim Ahmann avec Jarrett Renshaw version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

