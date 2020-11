Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump limoge son secrétaire à la Défense Reuters • 09/11/2020 à 20:35









(Actualisé avec contexte) WASHINGTON, 9 novembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé lundi le limogeage de son secrétaire à la Défense, Mark Esper, et son remplacement immédiat par Christopher Miller, directeur du Centre national de l'antiterrorisme aux Etats-Unis. "Il a été mis fin à Mark Esper", a écrit sur Twitter le président américain, qui n'a pas concédé sa défaite face à Joe Biden à l'élection présidentielle de mardi dernier. "Je suis ravi d'annoncer que Christopher C. Miller, le directeur hautement respecté du Centre national de l'antiterrorisme (confirmé à l'unanimité par le Sénat), sera secrétaire à la Défense par intérim, avec effet immédiat." Il est très peu probable que le Sénat confirme sa nomination avant que le président ne quitte ses fonctions, le 20 janvier. Mark Esper, qui était en désaccord avec Donald Trump sur plusieurs points, s'est notamment opposé publiquement au recours à l'armée que le président a évoqué lors des manifestations de cet été contre les violences policières et les discriminations raciales à la suite de la mort de George Floyd à Minneapolis. Le président sortant a entretenu une relation difficile avec le Pentagone, qui a cherché à s'en démarquer à plusieurs reprises pour éviter d'être considéré comme un instrument politique. Jim Mattis, prédécesseur de Mark Esper, a démissionné en 2018 en raison de divergences avec Donald Trump, notamment au sujet de la Syrie. Les deux derniers secrétaires à la Défense n'approuvaient pas non plus son dédain à l'égard de l'Otan, selon des sources proches de l'administration. (Daphne Psaledakis et Susan Heavey version française Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

