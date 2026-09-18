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USA-Trump interdit l'accès à la Maison blanche à CNN, MS NOW et Politico
information fournie par Reuters 18/09/2026 à 21:45
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Le président américain Donald Trump a interdit vendredi l'accès à la Maison blanche aux chaînes télévisées d'information en continu CNN et MS NOW, ainsi qu'au média en ligne Politico, dénonçant leur couverture journalistique dans un message publié sur les réseaux sociaux.

"A compter de maintenant, j'interdis l'accès à la Maison blanche à 'Fake News CNN', MSNOW (…) et Politico (…), en raison de leurs 'reportages' constants contenant de FAUSSES INFORMATIONS", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, ajoutant que d'autres médias se verront infliger le même traitement.

"Les médias ne devraient pas pouvoir écrire ou relayer sans cesse des FICTIONS et des MENSONGES lorsqu'ils couvrent l'actualité du président des Etats-Unis, de l'administration Trump ou des Etats-Unis d'Amérique", poursuit Donald Trump.

CNN, MS NOW, Politico et le National Press Club n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Donald Trump a exhorté à plusieurs reprises les chaînes de télévision à mettre fin aux émissions humoristiques ou d'actualité qu'il n'apprécie pas ou qui ont tourné en dérision ou critiqué sa personne ou son administration. Il a également demandé à la FCC, la Commission fédérale des communications, de retirer leurs licences à des chaînes qui l'ont critiqué.

(Jasper Ward, Doina Chiacu et David Shepardson; rédigé par Bhargav Acharya; version française Claude Chendjou)

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