USA-Trump impose des droits de douane de 25% sur certains semiconducteurs
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 00:56

Le président américain Donald Trump a imposé mercredi des droits de douane de 25% sur certains semiconducteurs, comme les puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia NVDA.O , montre un document publié par la Maison blanche.

La proclamation de Donald Trump entre dans le cadre des efforts déployés pour pousser les fabricants de puces à produire davantage de semiconducteurs aux Etats-Unis.

"Actuellement, les Etats-Unis ne manufacturent entièrement qu'environ 10% des puces nécessaires, ce qui les rend très dépendants aux chaînes d'approvisionnement étrangère. Cette dépendance présente des risques économique et de sécurité nationale significatifs", est-il dit dans la proclamation.

Bien que des entreprises américaines comme Nvidia, AMD

AMD.O et Intel INTC.O conçoivent un grand nombre des puces les plus utilisées, ces dernières sont produites à l'étranger, notamment à Taïwan.

Les droits de douanes seront ciblés et ne s'appliqueront pas aux semiconducteurs importés pour être utilisés par les centres de données américains, les start-ups, les applications grand public hors centres de données, les applications industrielles civiles hors centres de données et les applications du secteur public américain.

(Ismail Shakil, Bhargav Acharya et Chris Sanders; version française Camille Raynaud)

