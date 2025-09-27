USA-Trump exige le départ d'une cadre de Microsoft, Lisa Monaco

Microsoft MSFT.O doit se séparer de Lisa Monaco, la responsable en charge des affaires du groupe au niveau mondial, qui était procureure générale adjointe sous le mandat de l'ancien président Joe Biden, a déclaré vendredi l'actuel président américain Donald Trump.

"Elle est une menace pour la sécurité des Etats-Unis, surtout si l'on considère les contrats importants que Microsoft a conclus avec l'administration américaine", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Je suis d'avis que Microsoft devrait immédiatement mettre fin à l'emploi de Lisa Monaco", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Ismail Shakil, version française Claude Chendjou)