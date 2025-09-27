 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 354,99
-0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Trump exige le départ d'une cadre de Microsoft, Lisa Monaco
information fournie par Reuters 27/09/2025 à 00:00

Microsoft MSFT.O doit se séparer de Lisa Monaco, la responsable en charge des affaires du groupe au niveau mondial, qui était procureure générale adjointe sous le mandat de l'ancien président Joe Biden, a déclaré vendredi l'actuel président américain Donald Trump.

"Elle est une menace pour la sécurité des Etats-Unis, surtout si l'on considère les contrats importants que Microsoft a conclus avec l'administration américaine", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

"Je suis d'avis que Microsoft devrait immédiatement mettre fin à l'emploi de Lisa Monaco", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Ismail Shakil, version française Claude Chendjou)

Valeurs associées

MICROSOFT
511,4600 USD NASDAQ +0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank