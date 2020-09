Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump et Biden s'opposent sur l'origine des incendies dans l'Ouest Reuters • 15/09/2020 à 01:28









WILMINGTON, Delaware/MCLELLAN PARK, Californie, 15 septembre (Reuters) - J oe Biden a qualifié lundi Donald Trump de "pyromane du climat" pour ne pas admettre le rôle du réchauffement climatique dans les feux de forêt dans l'Ouest américain, alors que le président républicain a mis en avant l'importance de la gestion forestière pour contrôler les incendies. Des feux de forêt à travers l'Oregon, la Californie et l'Etat de Washington ont détruit des milliers d'habitations, ravagé plus de 1,6 million d'hectares et tué 35 personnes au total depuis août. Critiqué par les démocrates pour son silence sur les incendies, Donald Trump s'est rendu lundi en Californie et s'est entretenu avec des représentants locaux et des pompiers. Interrogé par un journaliste sur le rôle joué par le changement climatique dans les incendies, l'actuel locataire de la Maison blanche a répondu qu'il s'agissait à ses yeux "davantage d'une situation de gestion", ajoutant que de nombreux pays ne faisaient pas face à des situations similaires. Il a dit que des aménagements forestiers pouvaient être effectués rapidement, au contraire de la lutte contre le changement climatique. Donald Trump, qui a décrit par le passé le changement climatique comme un "canular", a retiré en 2017 les Etats-Unis de l'Accord de Paris sur le climat. Son rival démocrate pour l'élection présidentielle du 3 novembre a fait savoir que la question était selon lui l'une des plus grandes crises auxquelles faisaient face les Etats-Unis. Joe Biden, critiqué par les républicains pour ne pas s'être rendu dans les zones sinistrées, a qualifié Donald Trump de "pyromane du climat". "Si nous avons quatre années de plus du déni de Trump sur le climat, combien de faubourgs résidentiels seront brûlés par les incendies ?", a-t-il déclaré depuis le Delaware, où il réside, faisant référence à l'électorat dont Trump cherche à s'assurer le soutien. Le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, a admis que son Etat avait trop peu fait dans la gestion des forêts, mais il a ajouté que le réchauffement climatique alimentait les incendies. Au cours d'un entretien avec Donald Trump, il a rappelé que 57% des forêts de l'Etat étaient sous gestion fédérale et déclaré qu'il y avait des "preuves flagrantes" que le changement climatique était "réel". Donald Trump, qui a mis en doute les preuves scientifiques, a déclaré que les températures allaient "commencer à se rafraîchir". "Je ne pense pas que la science sache", a-t-il ajouté. (Trevor Hunnicutt et Jeff Mason; version française Jean Terzian)

