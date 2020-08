Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump, en visite dans la ville natale de Biden, s'en prend à celui-ci Reuters • 21/08/2020 à 01:53









(.) OLD FORGE, Pennsylvanie, 21 août (Reuters) - En visite jeudi en Pennsylvanie, un Etat clé pour l'élection présidentielle américaine de novembre, Donald Trump a critiqué les décennies passées par Joe Biden au service du gouvernement, quelques heures seulement avant que son rival prononce son discours d'investiture comme candidat du Parti démocrate. "Il a abandonné la Pennsylvanie. Il a abandonné Scranton", a dit l'actuel locataire républicain de la Maison blanche à des centaines de partisans réunis devant une entreprise d'Old Forge, en périphérie de la ville de Scranton où est né Joe Biden. "Mais il a passé le dernier demi-siècle à Washington, à vendre notre pays, à arracher nos emplois et à laisser d'autres pays voler nos emplois. Le Mexique, la Chine, tous", a poursuivi Donald Trump, dont le discours visait à renforcer le soutien dont il dispose en Pennsylvanie. En 2016, celui qui était alors l'adversaire de Hillary Clinton s'était imposé dans cet Etat avec seulement 45.000 voix de plus, en promettant de ramener des emplois ouvriers dans une région en difficulté économique. D'après Real Clear Politics, les dernières enquêtes d'opinion créditent Joe Biden d'environ six points de pourcentage de plus que Donald Trump en Pennsylvanie. Joe Biden doit s'exprimer jeudi soir depuis le Delaware, où il a déménagé durant son enfance et réside actuellement, en clôture de la convention nationale démocrate lors de laquelle il a formellement été nommé comme le candidat du parti pour le scrutin du 3 novembre. (Alexandra Alper; version française Jean Terzian)

