USA-Trump dit ne pas vouloir reporter l'élection, s'inquiète du vote par correspondance

WASHINGTON, 31 juillet (Reuters) - Donald Trump a déclaré jeudi ne pas vouloir reporter l'élection présidentielle américaine prévue le 3 novembre prochain, quelques heures après avoir évoqué cette éventualité, mais il a dit rester préoccupé par les problèmes que pourrait engendrer le vote par correspondance de millions d'électeurs. "Je veux une élection et un résultat beaucoup, beaucoup plus que vous", a dit l'actuel locataire républicain de la Maison blanche à des journalistes. "Je ne veux pas de report. Je veux la tenue de l'élection. Mais je veux aussi ne pas avoir à attendre trois mois pour découvrir que tous les bulletins manquent, et que l'élection ne veut rien dire". Donald Trump a fait référence à de récents articles de presse sur d'éventuels problèmes liés à l'arrivée tardive de bulletins par voie postale et a déclaré que cela pourrait prendre des semaines, des mois voire des années à être réglé. "Est-ce que je veux un changement de date ? Non, mais je ne veux pas d'une élection truquée", a-t-il ajouté. (Doina Chiacu; version française Jean Terzian)

