USA-Trump disposé à signer un plan de relance de $1.300 mds-conseiller

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Donald Trump est disposé à signer un texte de loi de soutien à l'économie d'un montant global de 1.300 milliards de dollars (1.095 milliards d'euros environ), soit 300 milliards de plus qu'évoqué jusqu'à présent par la Maison blanche et les sénateurs républicains, a déclaré vendredi l'un des principaux conseillers du président américain. Près de trois semaines après l'échec des discussions entre républicains et démocrates au Congrès sur ce projet, qui pourrait notamment prolonger une allocation chômage fédérale exceptionnelle, Mark Meadows, chef de cabinet de la Maison blanche, a dit que Donald Trump était "maintenant disposé à signer quelque chose à 1.300 milliards de dollars". Ce montant est toutefois encore inférieur de 900 milliards de dollars à celui de 2.200 milliards que Nancy Pelosi, la présidente ("speaker") de la Chambre des représentants pose comme condition préalable à toute reprise des négociations. Le montant de 1.300 milliards a été proposé lors de discussions en privé auxquelles ont participé Nancy Pelosi, Mark Meadows, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, et le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a précisé Mark Meadows. Nancy Pelosi a déclaré pour sa part à des journalistes que les démocrates ne descendraient pas en dessous de 2.200 milliards de dollars, un montant qui peut selon elle permettre aux deux camps d'aboutir à un compromis. (Lisa Lambert et David Morgan, version française Marc Angrand)

