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USA-Trump dévoile un plan de soutien de $700 mln à l'industrie du charbon
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 21:57

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il entendait recourir à une mesure d'urgence datant de la Guerre froide pour allouer près de 700 millions de dollars d'aide à l'industrie du charbon, afin de soutenir les livraisons vers l'Asie et le recours au charbon aux Etats-Unis, une décision critiquée par des activistes environnementaux.

Pour cela, Donald Trump va utiliser la loi dite "Defense Production Act", promulguée en 1950 pour conférer au président américain une autorité élargie sur des industries considérées comme essentielles pour la sécurité nationale, en permettant au locataire de la Maison blanche de financer notamment des travaux pour développer l'industrie du charbon.

L'administration Trump décrit la politique énergétique comme une question de sécurité nationale, citant le besoin en électricité pour alimenter les centres de données liés à l'intelligence artificielle (IA) et pour réduire la dépendance des Etats-Unis à l'égard d'autres pays.

(Jarrett Renshaw; version française Jean Terzian)

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