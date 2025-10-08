USA: stocks de pétrole en hausse de 3,7 millions de barils
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 16:34
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 2 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 1,6 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,8 millions de barils/jour.
