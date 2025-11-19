USA: stocks de pétrole brut en repli hebdomadaire de 3,4 millions de barils
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 16:36
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont progressé de 0,2 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 90% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.
