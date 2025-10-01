USA: stocks de pétrole brut en hausse de 1,8 million de barils
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 16:35
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont augmenté de 0,6 million de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus franchement, de 4,1 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 91,4% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,3 millions de barils/jour.
