Israël attend la dépouille de son dernier otage à Gaza

Une voiture du Comité international de la Croix-Rouge s'apprête à récupérer le corps d'un otage à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, le 3 décembre 2025 ( AFP / - )

Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un jeune policier israélien tué dans les combats du 7 octobre 2023, après la restitution du corps d'un ouvrier thaïlandais.

La dépouille de Sudthisak Rinthalak, un ouvrier agricole âgé de 43 ans au moment de sa mort, a été remise mercredi à Israël par des groupes armés palestiniens, avant d'être identifiée.

Après ce retour, les autorités israéliennes ont promis d'oeuvrer "sans relâche" pour obtenir celui du dernier otage mort, le policier Ran Gvili.

Au total, 251 personnes avaient été enlevées en Israël le 7 octobre 2023, lors de l'attaque sanglante du Hamas qui a déclenché la guerre dans le territoire palestinien.

Les 20 derniers otages encore en vie avaient été rendus par le mouvement islamiste palestinien et ses alliés au début de la trêve entrée en vigueur le 10 octobre sous la pression des Etats-Unis, et 27 des 28 dernières dépouilles d'otages morts ont également été rendues à ce jour.

L'ouvrier agricole dont le corps a été restitué mercredi était originaire de la province de Nong Khai, dans le nord-est de la Thaïlande, et travaillait dans des plantations du kibboutz Beeri, près de la bande de Gaza.

Plusieurs ouvriers agricoles thaïlandais ont été tués lors de l'attaque du 7 octobre et leurs corps emportés à Gaza. Le décès de Sudthisak Rinthalak avait été confirmé par Israël en mai 2024.

Le Forum des familles, principale association israélienne militant pour le retour des otages, a estimé qu'"en dépit de la douleur", ce retour "apporte un certain réconfort à une famille qui a vécu plus de deux ans d'incertitude et d'angoisse".

"Après que Sudthisak s'est séparé de sa compagne, son frère l'a encouragé à déménager en Israël, pensant qu'il pourrait y trouver une épouse. Sudthisak a travaillé dans l'agriculture pendant de nombreuses années avant de venir en Israël en 2017 dans le cadre d'un programme de travailleurs étrangers", a déclaré le forum.

Des militants du Hamas et du Jihad islamique portent un sac contenant la dépouille d'un otage, à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza,le 3 décembre 2025 ( AFP / - )

"Il était employé dans des fermes de la région frontalière de Gaza, où il était connu comme travailleur et apprécié de ses collègues", a ajouté l'organisation.

- "Le dernier à revenir" -

Ran Gvili, un sous-officier qui faisait partie de l'unité d'élite Yassam de la police israélienne dans la région du Néguev, a été tué au combat le jour de l'attaque du Hamas, à la veille de ses 25 ans.

"Le premier à sortir, le dernier à revenir. Nous ne baisserons pas les bras jusqu'à ce que tu reviennes", a réagi sa mère, Talik Gvili, dans un message sur X accompagné d'une photo de son fils.

Le 7 octobre 2023, ce jeune policier passionné de moto était en arrêt maladie, dans l'attente d'une opération à l'épaule. Apprenant l'attaque en cours, Ran Gvili avait décidé de sortir de chez lui avec son arme personnelle. Il est mort dans des combats devant le kibboutz Aloumim et son corps a été emmené à Gaza.

Ran Gvili était originaire de Meitar, près de Beersheva, à l'est de la bande de Gaza.

Israël est "déterminé, engagé et travaille sans relâche pour ramener le combattant et héros (...) le sergent-chef Ran Gvili, afin qu'il puisse recevoir une sépulture juive appropriée", a déclaré le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

"L'organisation terroriste Hamas est tenue de respecter ses engagements (...) Nous ne transigerons pas sur ce point", a-t-il ajouté.

La première phase du cessez-le-feu prévoyait la restitution de tous les otages retenus dans la bande de Gaza par le Hamas et ses alliés ainsi qu'un retrait partiel des forces israéliennes.

La deuxième étape du plan, qui n'a pas encore été approuvée, prévoit le désarmement du Hamas, la mise en place d'une autorité de transition pour gouverner la bande de Gaza et le déploiement d'une force internationale de stabilisation.