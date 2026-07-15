USA Sports, filiale de Versant, obtient les droits de diffusion de la Bundesliga américaine dans le cadre d'une offensive en faveur des retransmissions en direct

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VSNT.O USA Sports, filiale de Versant Media, a annoncé mardi avoir conclu un accord pluriannuel lui permettant de devenir, à partir du mois d’août, le diffuseur exclusif en anglais de la Bundesliga allemande aux États-Unis.

Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une tendance plus générale du secteur à se tourner vers les programmes en direct, que les entreprises médiatiques considèrent comme un moyen de gagner des téléspectateurs et d'augmenter le nombre d'abonnés sur un marché du streaming arrivé à maturité.

Voici quelques détails supplémentaires:

• Cet accord, qui s'étend jusqu'à la saison 2030-2031, permettra de diffuser plus de 300 matchs en direct chaque année sur USA Network et sur la plateforme de streaming Fandango.

• La couverture débutera le 22 août avec “Der Klassiker”, l’une des plus grandes rivalités de la Bundesliga, qui opposera le Bayern de Munich, champion en titre, au Borussia Dortmund lors de la Supercoupe Franz Beckenbauer.

• Au moins 30 matchs seront diffusés sur USA Network, tandis que les autres seront accessibles gratuitement en streaming sur Fandango, avec des clubs tels que le Bayern de Munich, Dortmund, le Bayer 04 Leverkusen et le RB Leipzig.

• Robin Austermann, vice-président exécutif de Bundesliga Americas, a déclaré que la base de supporters américains de la Bundesliga avait augmenté de 43% au cours des cinq dernières années.

• Il s’agit du premier changement majeur opéré par la ligue en matière de partenaires de diffusion aux États-Unis depuis qu’ESPN+ a acquis les droits de la Bundesliga en 2019 pour la période 2020-2026.

• L’accord avec la Bundesliga vient s’ajouter au portefeuille de contrats de droits à long terme d’USA Sports, qui comprend notamment la Women’s National Basketball Association, la Professional Golfers’ Association of America et le DP World Tour, tous valables jusqu’aux années 2030.