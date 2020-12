Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Sortie simultanée en streaming et en salles pour les films Warner en 2021 Reuters • 04/12/2020 à 05:59









LOS ANGELES, 4 décembre (Reuters) - Les studios Warner Bros, qui appartiennent au groupe AT&T T.N , ont fait savoir jeudi que l'ensemble de leurs longs métrages prévus en 2021 seront disponibles en streaming le jour de leur sortie au cinéma, un virage inédit critiqué par les salles de cinéma américaines. Les films, parmi lesquels une nouvelle version de "Dune", "Godzilla vs Kong" ou encore un nouvel opus de "Matrix", seront disponibles aux Etats-Unis sur la plateforme de streaming HBO Max pendant un mois à compter du jour de leur sortie en salles. Après le communiqué diffusé par Warner, l'action AMC AMC.N , principal opérateur mondial de cinémas, perdait 16% alors que le titre de son rival Cinemark CNK.N reculait d'environ 22%. Cette décision, la plus radicale jusqu'à présent pour rendre les films rapidement disponibles dans les foyers américains sur fond de crise sanitaire du coronavirus, a provoqué un choc à Hollywood. Les salles de cinéma s'opposent de longue date aux efforts des studios pour raccourcir les délais d'exploitation exclusive dont elles disposent. Les dirigeants de Warner Bros ont déclaré que la stratégie découlait de l'épidémie de coronavirus, qui a dissuadé les spectateurs de se rendre dans les salles et provoqué la fermeture de nombreux cinémas à travers les Etats-Unis. (Lisa Richwine; version française Jean Terzian)

