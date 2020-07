Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Six maires demandent au Congrès de stopper l'envoi d'agents fédéraux Reuters • 28/07/2020 à 02:05









28 juillet (Reuters) - Les maires de six villes des Etats-Unis ont demandé lundi au Congrès de stopper le déploiement d'agents fédéraux demandé par le président Donald Trump dans leurs villes, déclarant que la présence de ces agents avait exacerbé les tensions lors des manifestations contre le racisme survenues dans tout le pays. Les agents présents à Portland, dans l'Oregon, se sont retrouvés sous le feu des projecteurs au niveau national pour avoir embarqué de force des manifestants dans des camionnettes banalisées et tiré des gaz lacrymogènes contre le maire démocrate de la ville et des activistes. Ces manoeuvres, dénoncées par l'opposition démocrate comme des excès du gouvernement fédéral, ont engendré une nouvelle vague de manifestations après celles contre les discriminations raciales et la violence policière qui ont secoué tout le pays suite à la mort de George Floyd le 25 mai. Le président Donald Trump a mis en avant les troubles dans le pays, dont la mise à bas de statues, pour justifier les déploiements d'agents fédéraux, dans le cadre d'une campagne de "loi et ordre" en amont de l'élection présidentielle de novembre prochain. Dans une lettre adressée aux chefs de file républicains et démocrates du Congrès, les maires démocrates de six villes - Portland, Chicago, Seattle, Albuquerque, Kansas City et Washington - ont dit que les interventions fédérales sans le consentement de représentants locaux étaient illégales. "Nous appelons le Congrès à adopter une loi expliquant clairement que ces mesures sont illégales et répugnantes", écrivent-ils. Le département américain de la Justice a annoncé la semaine dernière qu'il allait enquêter sur le recours à la force des agents fédéraux contre des manifestants à Portland. (Andrew Hay et Nathan Layne, avec Lisa Lambert; version française Jean Terzian)

