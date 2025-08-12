USA-Réunion "intéressante" entre Trump et le DG d'Intel

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir rencontré lundi le directeur général d'Intel

INTC.O , Lip-Bu Tan, décrivant leur réunion comme "très intéressante", quelques jours après avoir appelé à la démission du patron du fabriquant de semiconducteurs en raison de ses liens avec la Chine.

Le titre d'Intel progressait de 3% dans les échanges boursiers d'après-clôture à la suite de ces commentaires.

Donald Trump avait appelé la semaine dernière à la démission immédiate de Lip-Bu Tan, lui reprochant de se trouver dans une situation "hautement conflictuelle" du fait de ses investissements dans des firmes technologiques chinoises.

Via son réseau social Truth, le président américain a dit lundi s'être entretenu à la Maison blanche avec Lip-Bu Tan, une réunion à laquelle ont également participé le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

"Ses succès et son ascension sont une histoire incroyable", a écrit Donald Trump à propos de Lip-Bu Tan, ajoutant son gouvernement et le dirigeant d'Intel lui soumettraient la semaine prochaine des suggestions, sans en dire davantage.

Lip-Bu Tan a été nommé en mars dernier à la tête d'Intel, qui tente depuis plusieurs années de redresser ses activités, pour son expérience dans l'industrie.

Comme l'a rapporté Reuters en avril, Lip-Bu Tan a investi dans des centaines de firmes chinoises, dont certaines liées à l'armée chinoise. Il n'est pas illégal pour les ressortissants américains de détenir des parts dans des entreprises chinoises, à moins que celles-ci ne figurent sur la "liste noire" du département américain du Trésor.

Alors qu'il a déjà entrepris des virages stratégiques majeurs à la tête d'Intel, en moins de six mois, Lip-Bu Tan tente désormais de convaincre Donald Trump qu'il reste le dirigeant idoine pour relancer le fabriquant américain de semiconducteurs.

Intel a déclaré dans un communiqué que la réunion de lundi a donné lieu à une discussion candide et constructive à propos de l'engagement du groupe à renforcer le leadership des Etats-Unis en matière de technologie et de production.

Un travail étroit avec l'administration Trump va être effectué pour "restaurer cette grande entreprise américaine", a ajouté Intel.

(Rédigé par Ismail Shakil à Ottawa, Arsheeya Bajwa et Jaspreet Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)