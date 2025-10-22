Wall Street vue sans direction, les yeux rivés sur les résultats financiers

Un panneau pour Wall Street est suspendu devant la Bourse de New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue sans direction mercredi et les Bourses européennes, à l'exception de Londres, reculent à mi-séance, alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices dans un contexte de valorisations élevées et que la saison de résultats d'entreprises continue. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,01% pour le Dow Jones, de 0,12% pour le Standard & Poor's-500 et en baisse de 0,04% pour le Nasdaq. Les investisseurs font preuve de prudence en pleine saison des résultats, le faible bénéfice de Netflix, qui chute de 6,8% en avant-Bourse, ayant ajouté une note pessimiste au sentiment des marchés. À Paris, le CAC 40 perd 0,27% à 8.236,79 points vers 10h37 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,08% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,82%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,02% et le Stoxx 600 gagne 0,03%.

Ce mercredi, les investisseurs digèrent des résultats financiers et des données économiques et le front géopolitique retient aussi l'attention.

En Grande-Bretagne, les prix à la consommation ont progressé de 3,8% sur un an en septembre, selon les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique (ONS), une hausse identique à celle d'août et inférieure aux prévisions, ce qui pourrait ouvrir la voie à une baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre (BoE) cette année.

"Nous continuons à voir de la valeur sur les gilts et anticipons une forte probabilité d’une nouvelle baisse de taux d’ici la fin de l’année, même si le comité de politique monétaire pourrait attendre le mois de décembre plutôt que novembre afin de tenir compte des mesures du prochain budget", estime Peder Beck-Friis, économiste chez PIMCO.

En ce qui concerne les résultats financiers, Hermès a affirmé mercredi observer des signes d'amélioration en Chine, un marché clé pour le luxe, après avoir fait état d'une croissance de 9,6% à taux de change constants de ses ventes au troisième trimestre, même si la performance de sa principale division de maroquinerie a quelque peu déçu. Le titre recule de 3,6% vers 10h28 GMT. Les marchés attendent les résultats de Kering plus tard dans la journée.

La géopolitique reste également au centre des préoccupations, avec une remise en question du sommet prévu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine et une ambiguïté persistante quant à une éventuelle rencontre entre le locataire de la Maison blanche et le président chinois Xi Jinping.

Malgré les récents signes d'apaisement des tensions entre Washington et Pékin, le président américain a ravivé les doutes mardi en déclarant que la rencontre avec Xi Jinping "n'aura peut-être pas lieu", semant ainsi un nouveau vent d'incertitude dans un climat mondial déjà fragile.

Et alors que le "shutdown" américain se poursuit, retardant ainsi la publication de données économiques clés, les responsables politiques de la Réserve fédérale américaine (Fed) pourraient être contraints de mener la réunion politique de la semaine prochaine sans avoir une vision complète de l'économie.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3W30GW]

VALEURS EN EUROPE

Les actions européennes du secteur de la défense progressent légèrement (+1,25%) face à ce qui pourrait être un nouveau revers dans la résolution du conflit en Ukraine.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Worldline prend plus de 7% après la publication de ses résultats trimestriels.

L'Oréal chute de 6,53% après avoir fait état la veille de résultats en-deçà des attentes au troisième trimestre, les analystes citant la faible performance du groupe aux États-Unis et en Amérique latine.

Ailleurs en Europe, Barclays progresse de 4,64% après avoir annoncé un rachat d'actions et relevé ses perspectives pour l'année.

Adidas perd 0,87% malgré le relèvement de ses perspectives annuelles mardi soir.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,6 point de base à 3,9569%. Le deux ans est stable à 3,4550%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 0,1 point de base à 2,5498%. Le deux ans perd 0,4 point de base à 1,9111%.

CHANGES

Le billet vert est en petite hausse, tandis que la livre sterling chute après la publication d'un taux d'inflation britannique en septembre inférieur aux prévisions.

Le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,08% à 1,1589 dollar.

La livre sterling perd 0,38% face au dollar et 0,30% face à l'euro.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse pour la deuxième journée consécutive mercredi, encore soutenus par l'espoir d'une avancée dans les négociations commerciales entre les États-Unis, la Chine et l'Inde.

Le Brent avance de 1,32% à 62,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,43% à 58,06 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or retient l'attention des investisseurs après avoir chuté de plus de 5% mardi. Vers 10h17 GMT, le cours de l'or au comptant baisse de 1,21% à 4.073,25 dollars l'once.

Le métal précieux, valeur refuge par excellence, avait connu une hausse fulgurante ces dernières semaines dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique, ainsi que d'anticipations de baisse des taux d'intérêt américains.

Il n'y a pas eu de catalyseur évident à cette chute, si ce n'est un revers après une période faste.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)