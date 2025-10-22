 Aller au contenu principal
CAC 40
8 240,37
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:19

(Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour le Dow Jones .DJI , de 0,03% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 0,18% pour le Nasdaq.

* NETFLIX NFLX.O n'a pas atteint les objectifs de bénéfice fixés par Wall Street pour le troisième trimestre en raison d'une dépense imprévue liée à un litige fiscal au Brésil, mais a publié des prévisions légèrement supérieures aux projections de Wall Street pour le reste de l'année. L'action recule de 7% en avant-Bourse.

* TEXAS INSTRUMENTS TXN.O recule de 8,7% en avant-Bourse après que le fabricant de puces électroniques a dit prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations.

MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O recule de 3% dans son sillage, tandis que NXP SEMICONDUCTORS NXPI.O et ON SEMICONDUCTOR

ON.O abandonnent plus de 2% chacun.

* ALPHABET GOOGL.O - La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Anthropic est en pourparlers avec Google afin d'obtenir une puissance de calcul supplémentaire estimée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Le titre prend 2,4% en avant-Bourse.

* MATTEL MAT.O a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre, les détaillants, inquiets des perspectives économiques incertaines, ayant retardé leurs commandes de jouets. L'action recule de 6% en avant-Bourse.

* HILTON HLT.N - L'opérateur hôtelier a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de revenu par chambre disponible (RevPAR), l'opérateur hôtelier citant une faible demande de voyages aux États-Unis au troisième trimestre.

* AT&T T.N a fait état mercredi d'un nombre d'abonnés mobiles supérieur aux prévisions au troisième trimestre, grâce à ses offres groupées et à ses promotions agressives autour du lancement du dernier iPhone, qui lui ont permis d'attirer davantage de clients sur un marché très concurrentiel. L'action avance de 2,1% en avant-Bourse.

* TESLA TSLA.O doit publier ses résultats trimestriels après la clôture de la Bourse.

Le constructeur automobile procède par ailleurs au rappel de 12.963 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de connexion de la batterie pouvant entraîner une perte de puissance motrice, a annoncé mercredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

* FORD F.N rappelle 1.448.655 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui pourrait entraîner une image déformée, intermittente ou vide lorsque le véhicule est en marche arrière, a déclaré mercredi l'autorité américaine de régulation automobile.

* CHARTER COMMUNICATIONS CHTR.O licencie près de 1.200 employés, soit un peu plus de 1% de ses 95.000 effectifs, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

* WESTERN ALLIANCE BANCORP WAL.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts et des commissions sur les prêts qui a compensé la hausse des fonds de réserve.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:21

    Si par bonheur ça baisse,je charge la mule.

Signaler le commentaire

