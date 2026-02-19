USA: repli surprise des stocks de pétrole brut
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés - incluant le fioul domestique - ont reculé de 4,6 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 3,2 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 91% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.
