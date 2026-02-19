Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew arrêté, choc historique pour la monarchie britannique

Le prince Andrew, avant qu'il ne perde son titre, le 25 décembre 2022 à Sandringham, en Angleterre ( AFP / Daniel LEAL )

L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles" liées à l'affaire Epstein, du jamais vu dans l'histoire récente de la monarchie britannique.

Dans un rare communiqué signé Charles R. - "R" pour Rex - le roi Charles III, frère aîné d'Andrew, a réagi en affirmant que "la justice doit suivre son cours".

Soulignant avoir accueilli la nouvelle "avec la plus profonde inquiétude", il a indiqué apporter "son soutien et sa coopération" aux autorités, et ajouté qu'il ne ferait pas d'autres commentaires tant que la procédure serait en cours.

Il s'est ensuite rendu comme prévu à un défilé de mode dans le centre de Londres, pour l'ouverture de la Fashion Week londonienne.

Le prince héritier William et son épouse Kate, sont eux restés discrets, faisant simplement savoir qu'ils "soutenaient" la position du roi.

La police de la région de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu'à en être récemment chassé par le roi, avait confirmé un peu plus tôt l'arrestation "d'un homme sexagénaire, résident du Norfolk, soupçonné de manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle".

Elle n'a pas nommé Andrew, comme c'est l'usage au Royaume-Uni, ni dit exactement où il avait été interpellé. Selon la BBC, il a été arrêté dans sa nouvelle résidence de Sandringham (est de l'Angleterre) vers 08h00 du matin.

Elle a ajouté perquisitionner deux adresses dans le Berkshire et le Norfolk, où se situent respectivement Royal Lodge et Sandringham.

- "Il le mérite" -

Début février, la police de Thames Valley avait indiqué "évaluer" des allégations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein, notamment des rapports de voyages en Asie effectués lorsqu'il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Commerce, de 2001 à 2011.

Le prince Andrew au château de Windsor, le 31 mars 2024 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Dans les rues de Londres, beaucoup ont accueilli jeudi la nouvelle de l'arrestation avec joie, illustration de l'hostilité grandissante envers celui qui reste huitième dans l'ordre de succession au trône, au fil des nouvelles révélations sur ses liens avec Epstein.

"Je suis ravie, c'est un message fort", a indiqué à l'AFP Emma Carter, avocate de 55 ans, interrogée dans le quartier de la City. "Il le mérite. Il s'est caché derrière ses privilèges et la popularité de la reine pendant trop longtemps", a-t-elle ajouté.

"Je pensais qu'ils (la famille royale, ndlr) étaient intouchables, c'est bien de savoir qu'ils ne sont pas au-dessus des lois, cela montre que la justice fonctionne", s'est également réjouie Maggie Yeo, retraitée de 59 ans.

Ces derniers jours, une dizaine de forces de police à travers le pays avaient indiqué examiner des documents contenus dans la dernière livraison des dossiers Epstein, publiés le 30 janvier par le ministère américain de la Justice.

De nouvelles accusations en avaient émergé à l'encontre de l'ex-prince, déchu de tous ses titres royaux par le roi en octobre, sur lesquelles Andrew n'a jamais fait de commentaire.

La police de Thames Valley avait notamment indiqué se pencher sur des allégations selon lesquelles une femme avait été envoyée au Royaume-Uni par Epstein en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, dans sa résidence de Windsor.

- Allégations d'agressions sexuelles

La police n'a pas évoqué ces accusations jeudi. On ignore si elle pourrait l'interroger sur ce sujet.

Andrew a aussi été accusé par l'Américaine Virginia Giuffre d'agressions sexuelles remontant à l'époque où elle avait 17 ans - des accusations qu'il a toujours démenties dans le passé.

Les frères et sœurs de Virginia Giuffre se sont dit eux jeudi "réconfortés de savoir que personne n'est au-dessus des lois, pas même la royauté", ajoutant qu'Andrew n'avait "jamais été un prince", dans un communiqué.

En 2022, une action en justice intentée par Virginia Giuffre contre Andrew s'était soldée par un accord à l'amiable de plusieurs millions de livres.

Photo non datée, prise dans un lieu non divulgué et diffusée par le département de la Justice américain, le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, montrant l'ancien prince britannique Andrew à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée sur le sol ( US DEPARTMENT OF JUSTICE / Handout )

La tentaculaire affaire Epstein - dans laquelle jusqu'ici une seule personne, Ghislaine Maxwell, ex-compagne d'Epstein, a été condamnée - a mis en cause de multiples personnalités à travers le monde.

Mais la monarchie britannique est en première ligne, et cette arrestation, inédite depuis le XVIIe siècle, ne peut qu'affaiblir l'institution et "mettre à l'épreuve sa transparence et ses responsabilités", a estimé l'historienne de la monarchie Anna Whitelock, de la City University de Londres.

Tant que l'enquête est en cours, le roi peut se prévaloir de laisser la justice faire son travail et assumer normalement ses fonctions, mais si Andrew est inculpé, "ce sera très difficile", a-t-elle ajouté.