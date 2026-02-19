Centres commerciaux: Klépierre enchaîne une troisième année de nette croissance

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'exploitant de centres commerciaux Klépierre a présenté jeudi des résultats en hausse pour l'année 2025 et s'est félicité d'afficher sur les trois dernières années "une croissance inégalée dans le secteur".

Le propriétaire de 70 centres commerciaux dans une dizaine de pays européens a vu le chiffre d'affaires des commerçants présents dans ses centres progresser de 3,4% en 2025 et ses revenus locatifs nets augmenter de 5,1% sur un an.

Son excédent brut d'exploitation (EBE), qui décrit la rentabilité des activités d'une entreprise, ressort ainsi en hausse de 5,5% par rapport à 2024, à 1,1 milliard d'euros.

Et son cash-flow net courant, l'indicateur de rentabilité globale que la foncière utilise pour fixer ses objectifs, affiche une croissance de 4,6% et atteint 2,72 euros par action.

Klépierre dépasse ainsi les prévisions annoncées en début d'année.

"Sur les trois dernières années, Klépierre a délivré une croissance inégalée dans le secteur", a tenu à rappeler le président du directoire Jean-Marc Jestin, avec +21% des revenus locatifs nets, +23% d'EBE et +21% de cash-flow net courant.

Ces performances "reflètent la qualité du portefeuille" de centres commerciaux, "son positionnement dans les grandes villes et sa rationalisation sur les dix dernières années", avec la vente de nombreux centres jugés peu porteurs, a-t-il expliqué lors d'une conférence téléphonique.

Jean-Marc Jestin a aussi souligné que "la consommation est dynamique partout en Europe".

La société réalise un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros en 2025, porté par la hausse de l'activité et par l'augmentation de 4,9% de la valeur du patrimoine.

Coté à Paris, Klépierre va proposer un dividende de 1,90 euro par action, 3% au-dessus du montant de l'année précédente.

Le patron se dit "très confiant sur 2026" en raison de son "bilan solide" et de son endettement sous contrôle.

Klépierre prévoit que son EBE et son cash-flow net courant progressent d'environ 1% minimum en 2026. Un objectif prudent compte tenu de la croissance passée, justifié par l'attitude habituellement "conservatrice et raisonnable" du groupe, selon M. Jestin.

En 2025, le groupe a acquis un centre commercial à Bari, en Italie, et a vendu 205 millions d'euros d'actifs non-stratégiques.