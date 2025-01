USA: repli sans surprise des indicateurs avancés information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Un indicateur censé refléter l'activité économique future des Etats-Unis est reparti à la baisse en décembre, attestant d'un léger coup de frein apparent à la croissance en fin d'année.



L'indice des indicateurs avancés du Conference Board publié ce jeudi s'est replié de 0,1% à 101,6 le mois dernier, conformément au consensus des économistes.



En novembre, l'indice avait progressé de 0,4%, au lieu d'une première estimation le donnant en augmentation de 0,3%, soit sa première hausse enregistrée depuis février 2022.



En dépit du repli observé en décembre, le Conference Board dit s'attendre à ce que la dynamique de croissance reste solide aux Etats-Unis en ce début d'année, anticipant une hausse du PIB de 2,3% en 2025.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.