USA: repli plus élevé qu'attendu des stocks de pétrole brut
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:36
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés - incluant le fioul domestique - ont reculé de 5,6 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 0,7 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
L'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 90,5% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9 millions de barils/jour.
