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USA: repli moins important qu'attendu des stocks de pétrole
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 16:36

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 409,7 millions de barils lors de la semaine du 6 juillet, signalant une baisse de 1,7 million de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes tablaient pourtant sur un repli des stocks plus important de l'ordre de 2,6 millions de barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés, incluant le fioul domestique, ont progressé de 4,6 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 1,5 million de barils (contre - 800 000 attendus), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont fonctionné à 96,2% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
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