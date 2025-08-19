 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 960,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : recul plus important qu'attendu des permis de construire
information fournie par AOF 19/08/2025 à 14:45

(AOF) - Selon des données préliminaires, aux États-Unis, le nombre de permis de construire attribué a reculé de 2,8% au mois de juillet, à 1,354 million d’unités. Les analystes s’attendaient à une quasi-stabilité à 1,390 million, après 1,393 au mois de juin.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank