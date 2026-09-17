USA: Recul inattendu des inscriptions au chômage à 196.000

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Les inscriptions au chômage ont baissé de façon inattendue aux États-Unis, s'établissant à 196.000 lors de la semaine au 12 septembre, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 208.000 inscriptions au chômage, après 206.000 inscriptions lors de la semaine au 5 septembre.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 203.250, contre 206.000 la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,730 million lors de la semaine au 5 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,774 million (révisé de 1,769 million) la semaine précédente.
(Rédigé par Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)
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