USA: Recul inattendu des inscriptions au chômage à 196.000

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‌Les inscriptions au chômage ​ont baissé de façon inattendue aux États-Unis, s'établissant à ​196.000 lors de la semaine ​au 12 septembre, ⁠a annoncé jeudi le ‌département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne ​208.000 ‌inscriptions au chômage, après ⁠206.000 inscriptions lors de la semaine au 5 ⁠septembre.

La moyenne ‌mobile sur quatre semaines ⁠s'établit à 203.250, ‌contre 206.000 la ⁠semaine précédente.

Le nombre de ⁠personnes percevant ‌régulièrement des indemnités s'établit ​à 1,730 ‌million lors de la semaine au 5 ​septembre (dernière semaine pour laquelle ces ⁠chiffres sont disponibles), contre 1,774 million (révisé de 1,769 million) la semaine précédente.

(Rédigé par Etienne Breban; édité par ​Augustin Turpin)