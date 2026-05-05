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USA-Recul des offres d'emplois en mars - Jolts
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 16:03

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé en mars, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 6,866 millions en mars, contre 6,922 millions en février (révisé de 6,882), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 6,835 millions d'offres d'emplois en mars.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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