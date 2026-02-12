USA-Recul des inscriptions au chômage à 227.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 7 février, à 227.000 contre 232.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 222.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 31 janvier ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 231.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 219.500 contre 212.500 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,862 million lors de la semaine au 31 janvier (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,841 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)