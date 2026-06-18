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USA-Recul des inscriptions au chômage à 226.000
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 14:39

Les inscriptions au chômage ont baissé aux Etats-Unis lors de la semaine au 13 juin, à 226.000 contre 230.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 6 juin ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 229.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 223.25 contre 219.25 (révisé de 219.000) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,810 million lors de la semaine au 6 juin (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,786 million (révisé de 1,795 million) la semaine précédente.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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