 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : rebond très poussif des commandes de biens durables en juin
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 14:40
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Après une chute de 4% en mai (révisée par rapport à une estimation initiale de -4,5%), les commandes de biens durables aux États-Unis ont à peine augmenté de 0,3% en juin 2026, alors que les économistes anticipaient en moyenne une progression de 2,5%.

Le département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise que, hors équipements de transport, une catégorie particulièrement importante et dont les variations sont souvent erratiques, elles ont progressé de 0,6% le mois dernier, contre un consensus de 0,8%.

L'administration américaine précise également que la progression des commandes de biens durables a été portée par les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques, en hausse de 3,1%, reflétant manifestement l'essor des investissements dans l'IA.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,2 -11,72%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank