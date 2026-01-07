USA-Rebond moindre que prévu de l'emploi privé en décembre - ADP

(.)

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé moins d'emplois que prévu en décembre, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP.

Cette enquête a recensé 41.000 créations de postes le mois dernier, après une destruction de 29.000 postes en octobre (chiffre révisé de -32.000 postes).

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à ce que l'emploi privé augmente de 47.000 postes.

L'enquête ADP est élaborée en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab. Elle est publiée en amont du rapport mensuel officiel sur l'emploi du département du Travail qui sortira vendredi et est particulièrement suivi par les marchés et la Réserve fédérale américaine (Fed).

Même si la croissance de l'emploi a considérablement ralenti en raison de la faible demande de main-d'œuvre, les licenciements restent relativement faibles par rapport aux normes historiques.

Selon les économistes, l'incertitude politique liée principalement aux droits de douane a rendu les entreprises réticentes à accroître leurs effectifs. Certains employeurs intègrent également l'intelligence artificielle (IA) dans certaines fonctions, ce qui réduit le besoin de main-d'œuvre.

Une enquête Reuters menée auprès d'économistes prévoit pour le rapport de vendredi que le nombre d'emplois privés augmentera de 64.000 en décembre, après une hausse de 69.000 en novembre.

L'attention du marché vendredi se portera probablement sur le taux de chômage, qui devrait avoir baissé à 4,5% après avoir atteint 4,6% en novembre, son plus haut niveau depuis quatre ans. Les chiffres du taux de chômage pour le mois de novembre ont été partiellement faussés par le "shutdown", la fermeture pendant 43 jours de l'administration fédérale, ce qui a empêché la collecte de données auprès des ménages pour le mois d'octobre.

Le taux de chômage aux Etats-Unis pour le mois d'octobre 2025 n'a pas été publié, une première depuis que l'administration américaine a commencé à suivre cet indicateur en 1948.

(Rédigé par Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)