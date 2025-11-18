 Aller au contenu principal
USA: rebond des commandes à l'industrie en août
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:22

Après deux mois consécutifs de repli, les commandes à l'industrie ont rebondi de 1,4% en août aux Etats-Unis, conformément aux attentes, portées essentiellement par le dynamisme du secteur des transports, annonce mardi le Département du Commerce.

Ce redressement fait suite à un repli de 1,3% de la statistique au mois de juillet, qui avait fait suite à une chute de 4,8% en juin.

D'après l'administration fédérale, les commandes dans le secteur des transports ont bondi de 9,8% en août, à la faveur d'une hausse de 21,8% des équipements aéronautiques civils et de 48,4% dans la défense.

Les commandes de biens d'équipements hors aéronautique, considérées comme une mesure du moral des chefs d'entreprises, ont affiché un gain de 0,1% tandis que celles hors secteur militaire ont progressé de 0,9%.

Le secteur de l'industrie manufacturière représente aujourd'hui autour de 10% de l'activité économique aux Etats-Unis.

