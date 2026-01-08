Après la neige, les vents violents: la tempête Goretti touche la France

Un vague géante frappe la jetée du port du Conquet, dans le Finistère, le 8 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le nord-ouest de la France, à peine remis d'un épisode neigeux, affronte la tempête Goretti avec des rafales de vent attendues à 160 km/h dans la Manche où les établissements scolaires seront fermés vendredi.

Peu avant 21H00 jeudi, le vent souffle déjà très fort dans le port de plaisance de Cherbourg, quasiment désert. Les drisses et les mâts des voiliers qui s'entrechoquent résonnent dans tout le bassin, constate un journaliste de l'AFP.

Jean-Michel Coleman, un Franco-Américain de 58 ans dont le père a débarqué sur Omaha Beach, arrime son voilier "avec quatre sangles pour poids lourds qui supportent 15 tonnes chacune". "Ce soir il vaut mieux plus que pas assez", explique-t-il, en attribuant au changement climatique les tempêtes selon lui "de plus en plus fréquentes".

Sur certaines routes de la Manche, des débris jonchent le sol: branches, mobilier, poubelles et panneaux de signalisation...

Le département est placé en vigilance rouge, niveau d'alerte le plus élevé. Un tel seuil pour vents violents en France avait été atteint la dernière fois lors de la tempête Ciaran en 2023.

Le pays avait alors été balayé par des rafales à près de 200 km/h, privant plus d'un million de foyers d'électricité et couchant au sol des pans entiers de forêt.

- Population calfeutrée -

Sur les îles Chausey, au large de Granville, la population s'est calfeutrée jeudi. "J'ai mon ciré, mes bottes, ma lampe torche, ma tronçonneuse aussi, tout est prêt", témoigne pour l'AFP Hervé Hillard, habitant de l'archipel.

A Granville, les tables en terrasse ont été rentrées et de nombreux magasins ont fermé dès l'après-midi.

Des barrières avec une affiche de mise en garde pour les risques de vague-submersion devant l'accès à la plage de Dinard, en Ille-et-Vilaine, le 8 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"On s'attend à un événement comparable à Ciaran", à la différence notable que la tempête de 2023 s'accompagnait de "vents constants" à plus de 150 km/h alors que Goretti ne devrait atteindre cette vitesse qu'en rafales, a expliqué le préfet de la Manche, Marc Chappuis.

Dans le département normand, Météo-France prévoit des rafales jusqu'à 160 km/h sur la côte et 140 km/h dans l'intérieur des terres.

Le pire de la tempête est attendu entre 22H00 et 04H00. La préfecture appelle à limiter les sorties après 18H00 et à rester à l'abri durant la tempête.

Les écoles, collèges et lycées sont fermés vendredi dans la Manche et la Seine-Maritime.

Tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes ont interdiction de circuler dans la Manche, avec une dérogation pour la collecte du lait.

La préfecture incite les habitants à prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable.

Outre la Manche, une trentaine de départements, de la Charente-Maritime à l'Ile-de-France, sont placés en vigilance orange par Météo-France.

Le préfet de Normandie Jean-Benoît Albertini a dit se préparer à un "événement dont l'ampleur dépasse ceux observés habituellement" dans la région. Un millier de pompiers y sont mobilisés. Le gestionnaire du réseau électrique Enedis a fait venir des renforts et mis en place un dispositif de crise.

- Vagues de 10 m -

Des oiseaux près du phare de Goury à Auderville, dans la Manche, avant l'arrivée de la tempête Goretti, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a demandé de ne pas prendre la mer alors que des vagues de plus de 10 mètres sont attendues.

L'abbaye du Mont Saint-Michel a fermé ses portes à 17h et ne devrait rouvrir qu'à 14h vendredi.

Cinq grands viaducs, dont le pont de Normandie ou le pont de Cheviré à Nantes, sont fermés de manière "préventive" jusqu'à vendredi matin.

La circulation des trains est elle suspendue dans l'ensemble de la Normandie à partir de 22H00 et sera aussi perturbée en Bretagne ainsi que dans les Hauts-de-France.

En région parisienne, les rafales devraient atteindre environ "90 à 100 km/h voire plus" pendant plusieurs heures, selon Météo-France.

La tempête Goretti doit aussi balayer le Royaume-Uni, où l'agence britannique de météorologie, le Met Office, a émis une alerte rouge aux vents violents pour les Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Les compagnies maritimes qui desservent la Corse ont par ailleurs annoncé des perturbations entre jeudi et dimanche en raison des forts vents prévus sur la Méditerranée. La Corsica Linea et la Méridionale ont ainsi annulé des trajets entre l'île et Marseille. La préfecture maritime de Méditerranée a demandé de "reporter" les sorties en mer et de vérifier les amarrages des bateaux.