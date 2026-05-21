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USA Rare Earth obtient un financement de 19,3 millions de dollars du ministère américain de l'Énergie
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions de la société spécialisée dans les aimants à terres rares USA Rare Earth USAR.O progressent de 1,3 % à 22,87 $

** USAR va recevoir un financement de 19,3 millions de dollars du Département américain de l'Énergie (DOE) pour un projet pilote de traitement des terres rares visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales en minéraux critiques

** Le projet devrait représenter au total environ 50,5 millions de dollars, dont environ 31,2 millions de dollars de financement non provenant du DOE

** Les détails finaux du projet, notamment son périmètre, son budget et son calendrier, seront déterminés lors de discussions avec le DOE

** Compte tenu de l'évolution du titre, le cours a progressé de 89,66 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

USA RARE EARTH RG-A
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