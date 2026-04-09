USA Rare Earth envisage de construire une usine d'aimants en France

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* Le gouvernement français souhaite soutenir une éventuelle usine d'aimants USA Rare Earth, selon le directeur général

* USA Rare Earth acquiert une participation de 12,5 % dans l'entreprise de traitement française Carester

* L'accord comprend un contrat d'approvisionnement de 15 ans et l'accès à la production de terres rares lourdes de Carester

(Ajout de détails tirés de l'entretien avec le directeur général aux paragraphes 9 et 10) par Eric Onstad

USA Rare Earth USAR.O envisage de construire une usine d'aimants en France, a déclaré son directeur général jeudi, après avoir accepté de payer 40 millions d'euros (47 millions de dollars) pour une participation dans l'entreprise française de traitement des terres rares Carester.

Les États-Unis et l'Europe se hâtent d'établir des réserves nationales de terres rares, qui sont vitales pour la transition vers les énergies vertes, l'électronique et le secteur de la défense, et de réduire leur dépendance à l'égard du principal producteur, la Chine.

Dans le cadre de ses efforts visant à établir une opération intégrée de terres rares comprenant l'exploitation minière, le traitement et la fabrication d'aimants, USA Rare Earth achètera une participation de 12,5 % dans Carester, qui construit une usine de traitement dans le sud de la France, a déclaré l'entreprise.

InfraVia, un fonds pour les minéraux critiques financé par l'État français, achètera également une participation de 12,5 % dans la société privée Carester, a ajouté USA Rare Earth.

"Ils (le gouvernement français) sont intéressés par... le soutien d'une installation potentielle de fabrication d'aimants USA Rare Earth dans le sud de la France", a déclaré Barbara Humpton, directrice générale de l'entreprise, lors d'un appel aux investisseurs.

La France, qui vise à devenir un centre européen pour le secteur des terres rares, abrite également une usine de terres rares appartenant au groupe chimique Solvay SOLB.BR . D'anciens employés de Solvay ont créé Carester en 2019.

Carester et USA Rare Earth en sont aux premières étapes de la planification d'une usine d'aimants, a déclaré le directeur financier d'USA Rare Earth, Robert Steele, qui a refusé de donner un calendrier ou d'autres détails.

USA Rare Earth, qui a accepté un financement de 1,6 milliard de dollars sous forme de dette et de capital avec le gouvernement américain en janvier, possède une usine de fabrication d'aimants à Stillwater, dans l'Oklahoma, qui devrait être inaugurée dans le courant de l'année.

Dans une interview accordée à Reuters, Humpton a déclaré que l'investissement de Carester visait en partie à accéder à l'expertise française en matière de traitement des terres rares.

"Lorsque vous êtes dans une situation où le savoir-faire est limité, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de construire l'écosystème et de partager ce savoir-faire", a déclaré Humpton, qui est devenue directrice générale en octobre dernier et qui a précédemment occupé des fonctions chez Siemens SIEGn.DE .

L'usine française de Carester produira des terres rares lourdes, nécessaires à la fabrication des aimants, mais qui pourraient être difficiles à trouver face aux pénuries attendues, selon les analystes.

Dans le cadre de l'accord, USA Rare Earth recevra des contrats d'approvisionnement et de vente d'une durée de 15 ans, ce qui lui permettra d'envoyer des matériaux de sa mine Round Top au Texas pour traitement et d'acheter des oxydes de terres rares lourdes traitées.

Less Common Metals, filiale d'USA Rare Earth et société britannique productrice d'alliages et de métaux de terres rares, a conclu en mai dernier un accord avec Carester pour la construction d'une usine en France.

Carester a reçu 216 millions d'euros de sources japonaises et de l'État français pour son unité de traitement Caremag, qui devrait produire 1 400 tonnes métriques d'oxydes de terres rares par an à partir d'aimants recyclés et de concentrés miniers.

(1 $ = 0,8558 euros)