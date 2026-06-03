USA Rare Earth conclut des accords de financement pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars dans le cadre de la loi CHIPS

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La société américaine USA Rare Earth

USAR.O a annoncé mercredi avoir signé des accords avec le département américain du Commerce lui permettant d'accéder à un financement pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars dans le cadre de la loi CHIPS, afin de soutenir ses projets de mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale en terres rares.

Ces accords font suite à une annonce précédente selon laquelle l'administration Trump soutiendrait un plan de financement de 1,6 milliard de dollars, combinant dette et capitaux propres, en faveur de la société.

* Ces accords interviennent après que la **directrice générale** Barbara Humpton a déclaré à Reuters en avril que la transaction devrait être conclue ce mois-là.

* Plus tôt ce mois-ci , la société a annoncé qu'elle investirait 1,2 milliard de dollars pour construire une usine de fabrication d'aimants et de métaux de terres rares en Caroline du Sud, dans le cadre de l'expansion de sa capacité de production nationale.

* Washington cherche à augmenter la production nationale de minéraux critiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine la chaîne d'approvisionnement mondiale en terres rares.

* Ce financement soutiendra le développement du projet Round Top de l'entreprise au Texas, ainsi que ses activités de traitement, de production de métaux et de fabrication d'aimants aux États-Unis.

* Cet accord s'ajoute à une levée de fonds privés de 1,5 milliard de dollars réalisée plus tôt cette année, portant le financement total engagé pour les projets d'expansion de l'entreprise à environ 3,5 milliards de dollars.

* USAR a déclaré qu'elle visait une production initiale à Round Top d'ici 2028 et qu'elle avait pour objectif de mettre en place une chaîne d'approvisionnement intégrée, de la mine à l'aimant.

* Les actions de la société spécialisée dans les aimants en terres rares ont chuté de près de 6 % en début de séance.