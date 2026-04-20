USA Rare Earth achète la société brésilienne Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars, prolongeant ainsi sa série de prises de contrôle

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* L'accord ajoute une mine de terres rares lourdes au portefeuille d'USA Rare Earth

* Serra Verde obtient un contrat d'achat de 15 ans pour quatre terres rares

* Les dirigeants de Serra Verde rejoignent USA Rare Earth; les propriétaires détiennent 34 % des parts

* Les actions d'USA Rare Earth font un bond de 9 %

(Ajout de détails issus de l'entretien avec le directeur général) par Eric Onstad et Ernest Scheyder

USA Rare Earth USAR.O a annoncé lundi le rachat de la société brésilienne d'extraction de terres rares Serra Verde dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'une valeur de 2,8 milliards de dollars, la dernière d'une série d'acquisitions renforçant le portefeuille d'exploitation minière, de traitement et de fabrication d'aimants.

En moins d'un an, la série d'acquisitions internationales d'USA Rare Earth lui a permis d'ajouter, en complément de son usine de fabrication d'aimants de Stillwater (Oklahoma) et de sa mine texane de Round Top, un producteur britannique de métaux et d'alliages de terres rares, Less Common Metals, ainsi qu'une participation dans l'entreprise française de traitement Carester .

Ce dernier rachat, qui fait suite à la prise de participation du ministère américain du commerce dans USA Rare Earth en janvier, permettra à la société de contrôler la mine Pela Ema de Serra Verde , qui est riche en terres rares lourdes, contrairement à de nombreux autres gisements occidentaux, ce qui la rend particulièrement attrayante.

Cet accord "représente une étape décisive dans la réalisation de notre ambition de devenir un champion mondial et un partenaire de choix dans le domaine des éléments, oxydes, métaux et aimants de terres rares", a déclaré la directrice générale d'USA Rare Earth Barbara Humpton.

Des pénuries prévues de terres rares lourdes (dysprosium et terbium) pourraient constituer une pierre d'achoppement dans les efforts déployés par l'Occident pour créer des chaînes d'approvisionnement nationales de terres rares et d'aimants permanents indispensables à la transition énergétique, à l'électronique et aux applications de défense.

La Chine représente actuellement environ 90 % de la production mondiale de terres rares transformées, ce qui lui permet de contrôler largement les prix.

USA Rare Earth paiera 300 millions de dollars en espèces et 126,9 millions de ses propres actions nouvellement émises pour Serra Verde, l'opération devant être finalisée au troisième trimestre 2026, selon un communiqué.

La société a accepté un financement de 1,6 milliard de dollars sous forme de dette et de capital avec le gouvernement américain en janvier, tandis que la société privée Serra Verde a conclu un accord de financement d'une valeur de 565 millions de dollars avec Washington en février.

L'usine d'aimants du groupe américain dans l'Oklahoma devrait démarrer dans le courant de l'année.

Les actions de USA Rare Earth ont bondi de 9 % dans les échanges de l'après-midi.

ACCORD D'APPROVISIONNEMENT

Serra Verde recevra un prix garanti pour sa production, ce qui aidera l'entreprise combinée à faire face à la volatilité des prix des terres rares. L'achat fait partie d'un accord d'approvisionnement de 15 ans portant sur 100 % de la production de Serra Verdeet conclu avec une société ad hoc (SPV) capitalisée par le gouvernement américain et des sources privées. La SPV sera en mesure de vendre la production à qui elle veut, y compris à USA Rare Earth elle-même pour la fabrication de pièces d'aimants.

La mine de Serra Verde est entrée en production commerciale au début de 2024 et n'a pas encore atteint son plein rendement, qui devrait être d'environ 6 400 tonnes métriques d'oxydes de terres rares totales par an d'ici 2027.

Dans le cadre de ce rachat, Thras Moraitis, directeur général de Serra Verde, deviendra président d'USA Rare Earth et rejoindra son conseil d'administration, tandis que le président Mick Davis, ancien dirigeant de Xstrata, rejoindra également le conseil d'administration de l'entreprise.

Les propriétaires actuels de Serra Verde - qui comprennent les groupes de capital-investissement Denham Capital, Energy and Minerals Group et Vision Blue - détiendront 34 % de la société issue de la fusion.