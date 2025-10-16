USA : progression supérieure aux attentes de l'indice NAHB

(AOF) - L’indice NAHB mesurant la confiance des constructeurs immobiliers s’est amélioré nettement plus que prévu en octobre. Il est passé de 32 à 37 points, alors que les analystes s’attendaient à une progression de seulement 1 points, à 33. A 37 points, il se situe à un niveau inédit depuis le mois d’avril dernier.
